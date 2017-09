Il nuovo attaccante della Fiorentina Gil Dias, a segno per la prima volta in Serie A contro il Verona nello scorso weeke-end, ha parlato al quotidiano portoghese Record: "È stato un gol con un sapore molto speciale visto che era il primo in A e per la fiducia che mi può dare in futuro. È stato anche importante per guadagnare un po’ di credito con i tifosi che mi guardavano inizialmente con sospetto visto che sono un giovane sconosciuto in Italia, ma ora spero abbiano cambiato idea. Bruno Gaspar? È stato un aiuto importante per il mio adattamento alla città e al club. Si è dimostrato un grande amico e sono sicuro che nascerà una grande amicizia. Condividiamo l’ala destra della Fiorentina ed i frutti si cominciano a vedere".