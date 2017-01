Arrivano altre novità sulla trattativa tra il Lech Poznan e la Fiorentina per il giovane attaccante Dawid Kownacki. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com i negoziati sono tutt'ora corso. Tutto si chiarirà in cinque giorni. Lo stipendio che propone la Fiorentina con Pantaleo Corvino in prima fila è piu alto di quello che Kownacki guadagna a Poznan. Kownacki con il Lech ha ancora un anno e mezzo di contratto. Il club polaccco dopotutto vorrebbe vendere Kownacki in 'estate dopo gli Europei U-21 e non adesso, poichè ritiene che il giocatore dimostrerà in campionato le sue grande qualità e potranno venderlo ancora meglio nella prossima sessione di mercato.