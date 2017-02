Presente ad un evento legato all'Ospedale Meyer di Firenze, il capitano viola Gonzalo Rodriguez ha fatto il punto sul momento complicato della sua squadra: "Non ci siamo dati una spiegazione particolare dopo giovedì ma dobbiamo metterci questa sconfitta alle spalle, è stato bello giocare un altro anno in Europa ma ora pensiamo al Torino. E’ una squadra tosta e sarà una partita dura ma dobbiamo dimostrare di avere personalità e carattere. Ancora fiducia a Sousa? Io parlo solo di ciò che viviamo ogni giorno con lui ed il suo staff, noi ci troviamo bene. Il resto va chiesto alla società. Possibilità di Europa League? E’ difficile perché non dipende da noi ma credo che il primo obiettivo sia vincere lunedì, è la partita più difficile dell’anno per noi. Abbiamo sofferto nel giocare due competizioni ma ora pensiamo solo al campionato".