Gonzalo Rodriguez ritorna in campo come titolare in difesa nella partita che la Fiorentina giocherà contro la Sampdoria domenica prossima. E sarà un'occasione per cercare di sbloccarsi (quest'anno, stranamente, nemmeno un gol realizzato da questo difensore molto prolifico), ma anche per mettersi in mostra agli occhi di Daniele Pradè, il diesse che lo ha portato a Firenze e che ora, almeno si dice, vorrebbe portarlo alla Sampdoria. Gonzalo dunque deve convincere il dirigente a puntare una seconda volta su di lui. Una scelta che, se fatta, farebbe contento il portiere blucerchiato Emiliano Viviano che, in settimana, ha detto: "Non so come faccia la Fiorentina a privarsene. Se vuol venir da noi...". Del resto le condizioni economiche sono favorevoli perché Gonzalo si svincolerà a costo zero questa estate.