Sulle pagine Corriere dello Sport-Stadio viene evidenziato di come non siano ancora arrivate offerte ufficiali per vari giocatori della Fiorentina dati per partenti, e tra questi ci sono in primis Badelj e Ilicic che restano in attesa di proposte. Secondo il quotidiano potrebbe lasciare i viola anche il difensore Nenad Tomovic, mentre è sul mercato il portiere Ciprian Tatarusanu, dalla cui partenza il club gigliato vorrebbe cercare di monetizzare il massimo possibile.