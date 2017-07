Il clima è caldissimo a Firenze: striscioni, cessioni eccellenti, vicende quasi assurde e contestazioni. L'ultima, in ordine di tempo, quella che è terminata poco fa nei pressi dello Stadio Artemio Franchi. Vicino all'impianto, più precisamente al Viola Store di Viale Manfredo Fanti, i tifosi hanno incontrato in occasione di un evento organizzato dalla Fiorentina i due calciatori Bruno Gaspar e Saponara: poco più avanti, accanto ad uno storico bar della zona, circa 400 sostenitori si sono riunite per contestare la società. Vari striscioni esposti, con chiari riferimenti alla proprietà, alla dirigenza e alle mosse attuate in questi giorni.