Atalanta-Fiorentina 0-0



Tatarusanu 7: non sempre preciso, si veda il pallone non trattenuto su tiro-cross di Gomez, comunque, si oppone ai tentavi dei locali e supera se stesso quando Freuler dal limite ci prova ed è costretto a tuffarsi, deviando in corner;



Sanchez 5: soffre le incursioni e la potenza di Gomez;



Rodriguez 6: interviene fallosamente su Gomez al 54', causando una punizione calciata dallo stesso Gomez che sfiora la traversa. Ad ogni modo, la conduzione della difesa è stata nei limiti della sufficienza;



Astori 6: suo il cross che porta alla prima azione pericolosa viola, poi per quanto concerne il suo ruolo, si destreggia bene, se non quando falcia Gomez e il giallo di Guida è un gesto generoso;



Chiesa 6: sufficienza per l'impegno



(71' Bernardeschi sv);



Badelj 6: fronteggiarsi con uno dei centrocampi più forti del momento non è semplice per nessuno e, alla fine, ne è derivato un confronto ad armi pari,



Vecino 6: vedi Badelj;



Tello 6,5: entra in area alla mezzora e rabbrividisce la difesa locale con una conclusione ravvicinata su Berisha al 33'; nella ripresa appare più in palla nelle prime battute, cercando di sfruttare i lanci che gli arrivano da dietro. Sparisce lentamente, complice anche la scelta tattica di Sousa di voler difendere lo 0-0;



Ilicic 6,5: sottotono nella prima frazione, dopo l'intervallo regala iniziative offensive che per una ventina di minuti fanno dei Viola una squadra più aggressiva di quella locale



(80' Olivera sv);



Borja 5: la sua prestazione è racchiusa nel minuto 53, quando recupera un pallone e poi lo perde e a seguire, facendo tutto da solo;



Kalinic 5,5: suo il colpo di testa su cross di Astori al 10', poi, facendo reparto da solo e non avendo il sostegno costante di Ilicic e Borja Valero vaga come un'anima in pena nell'area per buona parte del match;



(89' Babacar sv)



All. Sousa 6: la sua Fiorentina non gioca male, anzi, nella prima frazione, per quanto non prevalga in possesso palla, crea le azioni più pericolose. Poi, nella seconda frazione con l'inserimento di Olivera, cerca di tutelare la sua squadra e strappare con i denti il pareggio. Un pareggio che, onestamente, non porta nulla in più e di importante ai viola.