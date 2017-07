La Fiorentina continua a lavorare sugli ingressi a centrocampo. Dopo la cessione di Borja Valero e quella ormai prossima di Matias Vecino, i viola hanno quasi chiuso per Jordan Veretout del Saint-Etienne ma non accennano a fermarsi. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la società toscana avrebbe messo nel mirino Matias Kranevitter: la Fiorentina a maggio si è presentata a Siviglia per parlare con il giocatore (forse) e incontrare l’agente (sicuramente). La base della trattativa sembra semplice: richiesta di 8 milioni, ma a 6 si può chiudere. Il contratto di Kranevitter con l'Atletico Madrid scade nel 2020 e la Fiorentina è pronta a proporre un quadriennale.