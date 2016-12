Il problema annoso della fascia destra difensiva la Fiorentina non l'ha ancora risolto e Sousa vi alterna Salcedo e Tomovic, adattati però in un ruolo non loro. Secondo la stampa belga però, una possibile soluzione per i viola potrebbe arrivare dal Bruges: si tratta di ​Dion Cools, giovane esterno classe '96, impiegabile su entrambe le fasce. Per lui contratto in scadenza nel 2019 e valutazione di poco inferiore al milione di euro.