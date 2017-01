Kalinic sembra ormai pronto ad accettare i milioni di euro del Tianjin e dunque Corvino deve seriamente cominciare a pensare al futuro della Fiorentina senza l'attaccante croato. Due sono i nomi che maggiormente girano intorno alla Fiorentina ed entrambi sono scarti del West Ham, ovvero Zaza e Calleri. Del primo ne stiamo parlando da giorni anche perché il suo obiettivo è tornare in Italia e dopo che il Genoa ha preso Pinilla resta solo la Fiorentina come possibile destinazione. L'altro, Calleri, è un pallino di Corvino da anni e ora le condizioni per portarlo in Italia, in prestito, ci sono tutte.