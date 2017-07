Nikola Kalinic in casa Fiorentina rappresenta ormai un caso: partenze, comunicati e ripartenze, L'attaccante viola è in partenza ma ancora l'offerta del Milan non è quella giusta. Per la sua successione, Corvino punta in primis su Giovanni Simeone del Genoa, ma se l'argentino non dovesse arrivare punterebbe su Duvan Zapata del Napoli, che costa 20 milioni di euro, la stessa cifra chiesta al Torino. Sulla lista dei desideri anche Matteo Politano e Diego Falcinelli del Sassuolo. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.