Missione in Francia per Carlos Freitas. Il Direttore Sportivo della Fiorentina, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, avrebbe messo nel mirino Leo Dubois del Nantes. Pantaleo Corvino avrebbe sondato il terreno con la società francese già la scorsa estate, ma l’affondo era stato programmato per gennaio, prima che il giocatore entri in regime di svincolo.



IL PROFILO E L'OFFERTA - Classe 1994, il contratto di Dubois col Nantes scadrà nel 2018 e il valore del suo cartellino oscilla fra i tre e i 4 milioni. La proposta che la Fiorentina consegnerà ai transalpini dopo i contatti di questi giorni potrebbe aggirarsi intorno ai 3,5 milioni di euro. Una proposta in ogni caso pesante ma che i viola considerano decisiva per non dover aspettare la fine della stagione e quindi il giocatore libero a zero euro, subendo quindi la concorrenza di altri club che andrebbero a offrire a Dubois un ingaggio più elevato rispetto ai paletti della Fiorentina.



OSSERVATO - Qualche apparizione nella nazionale under 21 della Francia, il difensore è stato seguito da inviati di Corvino nel corso della prima parte del campionato francese.