La gara unica nei quarti di finale contro il Napoli rappresenta una gara molto importante per la Fiorentina, la quale dovrà però fare a meno del suo capitano Gonzalo Rodriguez, infortunatosi ieri nella gara vinta dai viola contro il Chievo. Ecco quindi che il tecnico viola Paulo Sousa dovrà valutare bene le scelte da fare in difesa; con Astori pilastro della retroguardia gigliata e Sanchez nuova invenzione difensiva il duello per una maglia per sostituire Gonzalo Rodriguez è tra Tomovic e Salcedo. Una scelta questa che ovviamente dipenderà anche dal tipo di modulo che Sousa deciderà di impiegare al San Paolo.