La Fiorentina cerca soluzioni per il futuro della sua fascia sinistra, con Milic e Olivera che non hanno convinto quest'anno: per la prossima stagione La Nazione fa i nomi di due calciatori in particolare. Entrambi giovani e italiani, si tratta di Adam Masina, classe '94 del Bologna, e Antonio Barreca, classe '96 del Torino. La strategia di Corvino potrebbe orientarsi proprio su questi due nomi.