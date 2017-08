Nella stagione della sofferenza, la Fiorentina sfiora la condizione del puro masochismo: lo si legge sull'edizione odierna de La Nazione, che evidenzia come i viola si siano ancora una volta fatti male da soli contro la Sampdoria e, dopo l'uscita di Nenad Tomovic, siano diventati la versione assatanata di loro stessi, meritando un pareggio che non arriva per mezzo centimetro. Tanti sbagli, tanto cuore, tanta rabbia. E zero punti in classifica per la formazione di Stefano Pioli, con la Sampdoria costretta a barricarsi dopo aver dettato legge per un tempo.