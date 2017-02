Si è chiuso da un paio d'ore scarse il mercato in Cina: un gong che segna la fine degli incubi di mercato di tanti club europei, tra cui la Fiorentina. Il pressing del Tianjin per Nikola Kalinic è stato forte e il suo passaggio in Oriente sembrava ormai fatto a gennaio, con lo stesso bomber a ufficializzare il rifiuto. Un 'no' a questo punto messo in cassaforte dalla suddetta scadenza, che lega il croato alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione.