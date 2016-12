I soldi della Cina stanno facendo gola in Europa e potrebbero spaventare la Fiorentina: il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro infatti avrebbe individuato in Nikola Kalinic l'obiettivo giusto per l'attacco. Secondo quanto riporta Sky, il club cinese avrebbe presentato una mega offerta in vista del mercato di gennaio: muro alto da parte della società viola, che non vuole privarsi del suo attaccante.