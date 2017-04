C'è ancora poca certezza sul nome del prossimo allenatore della Fiorentina, ma una sicurezza c'è: sarà italiano. Come riporta La Nazione, i nomi passati al vaglio della dirigenza Viola sono tutti contraddistinti dalla carta d'identità italiana.



Tra questi vi sono Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli, in partenza dalle rispettive squadre, Sassuolo e Inter. A Firenze sono altresì alla ricerca di un tecnico che porti esperienza e determinazione, per raggiungere l'obiettivo Europa nella prossima stagione, e che possa rimanere sulla panchina al fine di aprire un ciclo con i viola che sia almeno triennale.



Da escludere invece l'idea Spalletti, il suo ingaggio sarebbe decisamente fuori budget per la Fiorentina, in egual modo le sue pretese sul mercato.