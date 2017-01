Il mercato della Fiorentina è inevitabilmente legato a Nikola Kalinić e Milan Badelj. Nel caso in cui l'attaccante croato accettasse la proposta del Tianjin Quanjian, pronto ad offrire 45 milioni per il cartellino, il club viola dovrebbe tornare in modo importante sul mercato per trovare un attaccante. La Fiorentina è da tempo su Jovetic, che potrebbe diventare una possibilità molto concreta in caso di addio di Kalinic, e Gabbiadini che, però, ha una valutazione troppo alta per la viola. A centrocampo su Badelj ci sono: Inter, Milan e Roma, ma il club toscano non lascerà partire il croato per meno di 12 milioni di euro. Nei giorni scorsi, poi, la Fiorentina ha avviato i contatti col Genoa per Diego Laxalt, che sarebbe il rinforzo ideale per l'esterno.