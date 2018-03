Diego e Andrea Della Valle - scrive La Nazione - hanno deciso una linea di comportamento che per ora esclude posizioni pubbliche, i dettagli sono importanti e in questo momento di grandissima emozione la proprietà vuole lasciare spazio solo ai sentimenti e all’elaborazione del trauma.



VICINANZA - L’immersione nel cuore di Firenze ha riattivato anche in loro sentimenti che la distanza aveva indebolito. Eventuali comunicazioni su novità che riguarderanno il futuro assetto saranno date nei tempi e con i modi giusti per tutte le persone coinvolte. Questa, però, è l’occasione giusta per pensare a un cambio di marcia e atteggiamento, da parte di tutti. Andrea Della Valle è atteso domani sera a Firenze, è sua intenzione trattenersi anche venerdì con la squadra per ribadire l’impegno della famiglia e magari far emergere le prime indicazioni sul futuro.