Dopo il no del Las Palmas, la Fiorentina sta facendo i conti col mercato argentino per piazzare Hernan Toledo in uscita. Il centrocampista offensivo preso dal Velez in estate non ha mai trovato spazio, è arrivato in prestito e con la stessa formula potrebbe finire in Argentina. Il San Lorenzo ha avuto la proposta dal suo agente, ma ad ora non è convinto avendo appena preso l'ex Inter Ruben Botta.