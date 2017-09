Dario Nardella, sindaco di Firenze, parla della famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina e nel mirino della tifoseria: "Sono andato dai fratelli Della Valle e ho detto loro che credo ancora nel progetto della Fiorentina e che loro sono dei grandi imprenditori del nostro Paese. Una grande città come la nostra, con una squadra come la nostra, con la storia straordinaria che ha, e degli imprenditori del vostro livello, non possono non lavorare insieme. Purtroppo vediamo squadre di calcio che ormai vengono comprate da stranieri, credo invece che dobbiamo anche essere orgogliosi che la proprieta' della nostra squadra sia italiana, sono imprenditori che hanno dimostrato di avere successo".