Il vice Presidente della Fiorentina Gino Salica ha parlato durante la trasmissione Salotto Viola in onda su Italia 7: "Il momento effettivamente è complicato e in questa situazione i tifosi hanno due possibilità… O contestano a prescindere la proprietà, ed è legittimo, oppure scelgono la seconda opzione, quella che mi auguro prevalga perché noi ci stiamo impegnando per costruire una squadra competitiva: chiediamo solo un po’ di pazienza e di fiducia, Corvino ha il mandato di realizzare una formazione all’altezza delle aspettative".