Come riporta Radio Bruno dall'allenamento di oggi della Fiorentina arrivano buone notizie in merito agli infortunati, Ilicic e Bernardeschi. Entrambi hanno lavorato in maniera differenziata dal gruppo ma lo hanno fatto sul campo e non più in palestra. Miglioramenti significativi che però dovranno trovar seguito tra domani e sabato altrimenti sarà difficile vederne anche solo uno dei due in campo a Bergamo domenica.