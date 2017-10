Filtra ottimismo da casa Fiorentina per il rinnovo di Federico Chiesa ma la situazione, al momento, è in stand by, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione. Napoli e Inter gli stanno facendo una corte spietata, cercando di approfittare anche di una situazione contrattuale non risolta. La distanza tra le due parti è tanta. Chiesa chiede di essere trattato come Federico Bernardeschi, a cui la Fiorentina offrì poco meno di 2,5 milioni a stagione: non si va lontano da queste cifre. Con i premi naturalmente partendo da una base base più bassa e senza clausole rescissorie.