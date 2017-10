Bella vittoria della Fiorentina, ora l’aria è più leggera e la mano di Stefano Pioli non nasconde giochi di prestigio, perché la squadra mostra carattere e tenuta, scrive l'edizione odierna de La Nazione.



LA GARA - Il Torino ha iniziato bene, con un giro palla ossessivo. Dopo un po’, però, la benzina perde qualche ottano e la Viola recupera lo spazio per impostare azioni in uscita. La seconda porta al gol, Federico Chiesa trova Giovanni Simeone che innesca Marco Benassi che brucia nell’ordine Moretti e Salvatore Sirigu, inviando un labiale di saluti a Sinisa Mihajlovic. Fiorentina anche fortunata, vista la traversa colpita da Emiliano Moretti prima e da M'Baye Niang poi.



RITORNI E CORI - Valentin Eysseric riprende confidenza con il suo ruolo, la Fiorentina trova profondità anche grazie a lui (buoni lanci, un destro alto di poco), mentre Simeone cerca di aumentare la qualità degli appoggi. Antonio Barreca in scivolata gli ruba un gol e il 'Cholito' quasi sfonda il terreno con un pugno, ma si prende tutto e anche di più raddoppiando con un esterno destro al ‘sette’. Poi entra Khouma Babacar e batte il rigore (fallo di Barreca su Chiesa) che al 74’ porta la Fiorentina sul 3-0. La curva viola canta ‘Mihajlovic salta la panchina’, quella granata inneggia a ‘Firenze’.