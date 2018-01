Tanti nomi, dall’Italia e dalla Francia. Ma, alla fine, il successore di Milan Badelj, nonché sostituto di un partente Carlos Sanchez, potrebbe arrivare dalla Repubblica Ceca. Tomáš Souček dello Slavia Praga è sulla lista della Fiorentina. L’indiscrezione lanciata dalla stampa ceca sta trovando conferme: classe 1995, il calciatore ha disputato ventiquattro partite in questa stagione, segnando due reti, e scendendo in campo sia nei preliminari di Champions League che in Europa League.



I MARGINI - Fisico possente, la cifra offerta dai viola sarebbe di ottanta milioni di corone ceche, l’equivalente di circa tre milioni di euro. L’agente - Pavel Paska, già in affari con i gigliati per aver portato a Firenze Martin Graiciar, in prestito allo Slovan Liberec, e procuratore anche di Patrik Schick - si è nascosto dietro un silenzio stampa sulla situazione, glissando. L’operazione, però, è concreta. E si sposa con le necessità della squadra, alla ricerca di profili giovani e a basso costo.



DENTRO E FUORI - Per un Soucek che potrebbe entrare, ci sono un Sanchez con la valigia in mano e un Badelj con il contratto in scadenza a giugno. L’acquisto del ceco, infatti, andrebbe a colmare la possibile partenza del colombiano - su di lui Getafe e Deportivo La Corona - e sarebbe ai toscani un elemento su cui provare a puntare in vista della perdita del croato in cabina di regia. Le sue caratteristiche sono più fisiche che geometriche, ma in sei mesi Stefano Pioli potrebbe lavorarci e cercare di plasmare una valida alternativa al regista che, in ogni caso, arriverà, che sia a gennaio - difficile - o nel corso del prossimo mercato.



DUTTILE - Proprio per le multiple necessità della Fiorentina, Tomáš Souček sarebbe un innesto importante, anche perché i giorni passano e la rosa brama alternative e sostituti. All’occorrenza difensore centrale - ruolo in cui i viola non sono certo scoperti - vanta otto presenze e una rete in Nazionale. Con il contratto in scadenza nel 2020, è possibile che lo Slavia Praga possa lasciarlo partire per questa esperienza. Dopo tante ricerche tra Ligue 1 e Serie A, per i gigliati si aprono le porte della HET Liga.