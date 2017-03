C'era anche un osservatore della Fiorentina a vedersi Italia-Spagna, Under 21, andata in scena a Roma lunedì scorso. E si è rifatto veramente gli occhi vedendo in azione Marcos Asensio, uno dei pupilli di Zinedine Zidane al Real Madrid. Zizou stravede per lui salvo cadere nel paradosso di fargli vedere il campo con il contagocce. Decidesse di puntare sul maiorchino, la Fiorentina potrebbe fare davvero un grande affare, perché il talento e le giocate non mancano di certo a questo trequartista 21enne.