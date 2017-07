Inizia oggi la nuova stagione della Fiorentina, in mezzo ad un mercato sempre più infiammato. Stamani le prime visite mediche di rito, con i giocatori che hanno già raggiunto la clinica di Careggi per sostenere i test medici. Contemporaneamente la società viola sta presentando le nuove maglie per la stagione 2017/2018 presso il Palagio di Parte Guelfa in pieno centro: tante le novità del marchio Le Coq Sportif con richiami ai quartieri storici di Firenze, i quali stemmi verranno ricamati sulla manica delle divise. Presenti Giancarlo Antognoni e l'addetta marketing Laura Masi, oltre a Federico Chiesa. Apre oggi i battenti il corso del futuro. Nel pomeriggio, alcuni giocatori incontreranno i tifosi all'interno di due dei Viola Store situati nel capoluogo toscano.