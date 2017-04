Fiorentina-Inter, il pareggio non serve a nessuno. Questo è quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport, che spiega come la x in schedina latiti da ormai cinque anni.



"Tutti concordi su un punto: classifica alla mano, un pareggio stasera avrebbe per entrambe il sapore di una sconfitta. Il dato confortante è che quel risultato tra Fiorentina e Inter non si verifica esattamente da 5 anni, dal 22 aprile 2012: si giocava all’ora di pranzo, Julio Cesar parò un rigore a Ljajic e la partita fra le squadre di Rossi e Stramaccioni finì 0-0. Da allora, nei successivi 9 confronti diretti, sono stati fuochi d’artificio, con 5 vittorie viola e 4 nerazzurre, 32 reti complessive, 19 della squadra oggi allenata da Sousa e 13 da quella oggi guidata da Pioli".