Secondo anticipo della 33° giornata di Serie A e allo stadio Artemio Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina-Inter (fischio d'inizio ore 20.45): arbitra il signor Valeri di Roma, di seguito tutti gli episodi da moviola.



PRIMO TEMPO



22' - Altre proteste Inter: Perisic serve Icardi al limite, l'attaccante entra in area e cade. Il contatto sembra veniale, il direttore di fara non fischia nulla.



16' - Di nuovo Icardi-Sanchez: questa volta è l'argentino a colpire con una manata il colombiano, l'arbitro assegna fallo alla Fiorentina ma non ammonisce il capitano dell'Inter.



12' - Accenni di protesta Inter: Icardi cade in area per aver ricevuto un colpo al viso da Sanchez, per Valeri tutto regolare.