Prenderlo ora, pagarlo tra un anno e mezzo: questa è l’idea della Fiorentina per tesserare Luca Antonelli del Milan, terzino sinistro che prenderebbe il posto di Maximiliano Olivera, in uscita. Secondo quanto riportato da La Nazione, i viola vorrebbero impostare la trattativa sullo stile di quella per Riccardo Saponara: prestito per una stagione e mezzo - in questo caso - e riscatto obbligatorio a giugno 2019, per circa tre milioni di euro.