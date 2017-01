Una rivalità sempre accesa, tanto da poterlo definire un derby diverso. Il match tra Fiorentina e Juventus rievoca sempre ricordi particolari su entrambi i versanti, per una partita delicata al di là della classifica. Ecco come vivono l'attesa di questa gara Stefano Del Corona e Nicola Balice, inviati di Calciomercato.com per Fiorentina e Juventus, nel nostro tradizionale botta e risposta.



Stato di forma

DEL CORONA - La Fiorentina non sta vivendo un grande momento e in generale non sta vivendo una grande stagione. La sosta è stata lunga per i viola (ultima squadra a riprendere gli allenamenti), il rinvio della partita col Pescara ha fatto il resto e con il Chievo in Coppa Italia si è vista una squadra moscia e con poche idee.

BALICE – La Juve è agli ottavi di Champions, ai quarti di Coppa Italia, virtualmente a +7 in campionato. Eppure resta la sensazione di un potenziale ancora inespresso, il che è forse un bene.. La recente svolta tattica sembra poter aiutare la Juve al salto di qualità.

Sousa vs Allegri

DEL CORONA - Mi viene subito da dire che per Sousa questa partita vale doppio o triplo, anche perché si parla di una possibile successione di Allegri per il portoghese, sempre che la Juve e il tecnico toscano decidano per davvero di lasciarsi a fine stagione. Insomma due allenatori che non hanno un futuro molto ben delineato, ma mentre Sousa è ancora un neofita, almeno per quanto riguarda campionati di un certo rilievo, Allegri può vantarsi di aver già vinto molto, almeno in Italia.

BALICE – Allegri appare realmente vicino alla fine del ciclo con la Juve, saranno sei mesi che lo vedranno però ancor più saldamente al comando per lasciarsi solo dopo aver toccato picchi di successi. Sousa a sua volta sembra a fine ciclo, con ambizioni e motivazioni al ribasso, magari prima del grande salto alla Juve.

Il punto debole

DEL CORONA - Ritorniamo a quanto già detto: la mancanza di certezze e di continuità, anche all'interno della stessa partita. Emblematico il match con il Napoli.

BALICE – Pericolosi quei black out che anche Allegri pone in continua evidenza. D'ora in poi i passaggi a vuoto costeranno sempre più caro.

Lo spauracchio

DEL CORONA - Fin troppo semplice. Lo dicono le statistiche, lo dice il valore economico e lo dice il fatto che nelle ultime tre partite contro la Fiorentina è andato sempre a segno: Gonzalo Higuain. Chi ha detto ad inizio stagione che era grasso e che non avrebbe ripetuto l'ultimo campionato fatto a Napoli, si è dovuto rimangiare le parole.

BALICE – Sogno proibito e oggi pericolo numero uno: Federico Bernardeschi è in questo momento l'elemento che potrebbe far saltare gli schemi con una giocata in qualunque partita.

Il precedente

DEL CORONA - Su questo non ci sono dubbi: il 4-2 al Franchi del 20 ottobre 2013 resterà per sempre scolpito nella memoria di chi, quel giorno era presente allo stadio. Una rimonta incredibile ispirata da un grandissimo protagonista: Giuseppe Rossi. Tutti i marcatori di quell'incontro, Tevez, Pogba, Giuseppe Rossi e Joaquin hanno cambiato squadra nel frattempo ma lo spettacolo che hanno fatto vedere quel giorno resterà indelebile.

BALICE – 29 aprile 1995, la Juve vince a Firenze 4-1 facendo partire di fatto il conto alla rovescia per il primo Scudetto di Lippi. Vialli apre le danze, Baggio segna su rigore senza paura né rimorsi, Batistuta illude i viola ma si fa parare un rigore da Rampulla e nel finale i gol di Ravanelli e Marocchi chiudono i conti.

La probabile formazione

DEL CORONA - Largo alle certezze per Paulo Sousa. Il neo arrivato Sportiello non può ancora scalzare Tatarusanu. Rientrano due della vecchia guardia come Gonzalo e Borja Valero, ma il vero sospiro di sollievo è chiamato Astori. Centravanti Kalinic, su questo non ci sono dubbi, nonostante tutte le voci di mercato che lo caratterizzano. Ricapitolando: Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori, M. Olivera; B. Valero, Badelj; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic.

BALICE – Cuadrado e Pjanic insieme difficilmente verranno proposti da Allegri, anche se l'idea frulla nella testa. Si procede all'insegna della continuità col bosniaco, ma solo dopo la riunione tecnica Allegri deciderà se escludere ancora il colombiano. Per il resto, idee chiare: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain.

Il pronostico

DEL CORONA - Prevedo la classica partita da Fiorentina con le grandi. Ovvero buona prestazione e...pareggio casalingo di rito, magari con beffa finale, stile Napoli. Purtroppo è un'annata un po' così per i viola e lo si capisce proprio da questo tipo di incontri. Quindi 1-1 o 2-2.

BALICE – La Juve giocherà solo dopo Udinese-Roma, in tal senso un pareggio sarà positivo o una mezza sconfitta. Ma la Juve di Allegri a gennaio vince sempre, quindi vado con una sofferta vittoria bianconera.

Il punto sul mercato

DEL CORONA - Il mercato ha consegnato a Paulo Sousa il portiere Sportiello ed era un rinforzo non previsto. Poi tutto è legato a Kalinic e alla trattativa con il Tienjin Quanjian: qualora arrivasse la montagna di soldi dalla Cina per il croato, sicuramente ci sarebbe un nuovo inserimento in attacco.

BALICE – Arrivato Rincon, un secondo botto a centrocampo è legato alle occasioni degli ultimi giorni di mercato. In difesa, con Evra in uscita si tiene sotto controllo Kolasinac.