Dopo le gare di ieri e di oggi, e in attesa del Monday night tra Torino e Milan, continua oggi con il posticipo di lusso delle 20.45 la 20esima giornata di Serie A: in campo alle 20.45 Fiorentina e Juventus, in quella che non è mai una sfida come tutte le altre, per la forte rivalità che c'è tra le due squadre e le due tifoserie. Fermata dalla neve di Pescara, la Fiorentina di Paulo Sousa, ex bianconero e forte candidato per la panchina della Vecchia Signora in caso di addio di Allegri a fine stagione, inaugura il suo 2017 di campionato cercando i tre punti che mancano da tre turni, mentre la vittoria è arrivata in Coppa Italia, nella sfida settimanale valida per gli ottavi di finale, contro il Chievo. Per riscattare la sconfitta di Doha contro il Milan invece la Juve ha centrato la quarta vittoria di fila in campionato, superando agevolmente nella scorsa giornata il Bologna per 3-0, e battendo in Coppa Italia l'Atalanta. Tre punti necessari per entrambe le compagini: i bianconeri vogliono continuare la corsa scudetto, senza lasciare spazio alle inseguitrici, mentre i viola hanno una delle ultime occasioni di non perdere definitivamente il treno Europa. Tra i padroni di casa in lieve dubbio il solo Astori, mentre Kalinic sarà al centro dell’attacco, nonostante le voci di mercato che continuano a volerlo prossimo alla Cina, sostenuto da un conclamato obiettivo di mercato bianconero, Federico Bernardeschi. Nella Juve Lichsteiner squalificato, Dani Alves infortunato, Bonucci e Alex Sandro non al 100%, Lemina e Benatia in Gabon per la Coppa d’Africa. Nelle ultime quattro sfide di campionato ha sempre vinto la Juve, in Serie A la viola non supera i bianconeri dalla famosa rimonta dell’ottobre 2013, 4-2 con tripletta di Pepito Rossi. All’andata finì 2-1 per i bianconeri, con la prima rete nella Juve di Gonzalo Higuain.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic.



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado , Khedira , Marchisio, Sturaro, Alex Sandro; Higuain Dybala.