Una notte (ma anche parte della mattinata) di trattative per definire il futuro di Nikola Kalinic. L'intermediario per il Tienjin Quanjian, Davide Lippi, ha portato una nuova proposta per la Fiorentina e per il giocatore. Proposta molto allettante per tutti: 40 milioni di euro più qualche bonus per la società viola e 12 milioni di euro netti all'anno per quattro anni al centravanti.



Dopo aver discusso a lungo a Milano, Pantaleo Corvino ha fatto ritorno alla base, vale a dire a Firenze, in attesa che tutti possono trarre le conclusioni del caso. Inutile dire che in casa cinese si respira ottimismo per una lieto (per loro) fine.