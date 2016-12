Le invitanti offerte dalla Cina per Nikola Kalinic stanno tenendo banco all'interno della Fiorentina. L'esperto di mercato di Mediaset, Niccolò Ceccarini, a Radio Blu fa chiarezza al riguardo della vicenda: 'La situazione di Nikola Kalinic è questa: nessuna offerta ufficiale è stata presentata alla Fiorentina perché prima deve esserci l’ok del giocatore che, in questo momento, non c’è. Lui al momento non ha dato disponibilità al trasferimento perché si trova bene a Firenze. Il Tianjin ha in mente una prima offerta da 40 milioni di euro, ma non avrebbero comunque problemi ad arrivare a pagare la clausola. Il pericolo di un trasferimento europeo non c'è. La posizione dei viola è chiarissima, sotto la clausola rescissoria non si tratta. Il quadro per quanto riguarda l'attaccante è quindi preciso'.