E' stata una giornata con molti no quella di ieri per Nikola Kalinic. Durante la mattinata è uscita l'intervista ad un sito croato in cui ha detto: "Resto alla Fiorentina". Un no ai cinesi ribadito anche in serata, quando è andata in scena a Firenze una cena a cui hanno preso parte, oltre al giocatore, anche Fali Ramadani, intermediario nella trattativa sia per conto dello stesso Kalinic che per il club viola, e il suo procuratore ufficiale, Tomislav Erceg. Ad entrambi il centravanti croato ha ribadito la sua convinzione a non voler andare in Cina e anche questo ultimo, disperato tentativo, è andato a vuoto.