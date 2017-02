José Luis Higuera, amministratore delegato del Chivas, parla a ChivasTv di Carlos Salcedo, difensore viola: "Secondo me sarà riscattato dalla Fiorentina. Nelle ultime settimane è stato in panchina, ma a volte accadono cose che non c'entrano con il gioco. Vale almeno tre volte la cifra che pagherà la Fiorentina. Avremmo potuto anche rifiutare, ma abbiamo preferito lasciarlo andare in Italia, anche prendendo meno soldi di quanto vale".