Come riportato da La Nazione la Fiorentina non perde d'occhio il giovane del attaccante del Partizan Belgrado Dusan Vlahovic. Ma solo quando il giocatore diventerà maggiorenne, ovvero a gennaio 2018, potrà lasciare la Serbia e raggiungere il suo compagno Milenkovic promesso sposo in viola. I gigliati non dovranno quindi mollare la presa fino a quella data per evitare gli assalti della concorrenza.