Nell'edizione odierna de La Nazione viene fatto il punto per quello che riguarda il finale di stagione in Serie A: venti squadre, nove turni da giocare, 270 punti a disposizione e intrecci mostruosi anche per gli statistici, che dalle innumerevoli combinazioni possono estrarre di tutto. E in tutto questo la Fiorentina va in cerca di una qualificazione in Europa molto complicata, dato che non è padrona del proprio destino e c’è un caso limite in cui i gigliati chiuderebbero all’ottavo posto anche se vincessero tutte le partite. Teoricamente nemmeno battere Inter, Lazio e Napoli potrebbe bastare per scalare posizioni.