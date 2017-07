L'ex dirigente della Fiorentina Andrea Rogg, da pochi giorni nuovo CEO del Venezia, ha parlato a Radio Bruno della sua esperienza in viola, raccontando alcuni aneddoti: "Le cose negative della mia esperienza sono relative ad un paio di operazioni di mercato che abbiamo gestito con buona fede, ma che non hanno ripagato.. Mi riferisco al caso Milinkovic-Savic o al famigerato difensore dello scorso gennaio, che alla fine è arrivato ma era infortunato (Benalouane, che senza il problema alla schiena avrebbe potuto dare una mano). Sono cose che allora avevano un senso".



RICORDI PIACEVOLI - "Di cose belle ne abbiamo fatte tante, a partire dai rinnovi di Bernardeschi, Babacar, Vecino e Alonso, l’acquisto di Kalinic. Ma ci tengo a precisarlo: non ci sono cose che uno fa da solo, nel bene e nel male. Dal punto di vista aziendale sono state fatte cose interessanti, a partire dal marketing", queste secondo Rogg le esperienze da ricordare.



L'ANEDDOTO SU BERNARDESCHI - Rogg svela anche un retroscena legato a Federico Bernardeschi: "Mi ricordo una telefonata che facemmo perché c’era la richiesta di andare al Sassuolo con una formula di prestito e diritto di riscatto. Telefonammo al Sassuolo e gli facemmo capire che “ognuno doveva stare al suo posto”, per così dire. Dopodiché siamo riusciti a rinnovare il contratto. Oggi non so come finirà la sua storia, ma ripeto che Bernardeschi è un ragazzo eccezionale e un grandissimo calciatore. Se però adesso pensa di non avere le giuste motivazioni, può darsi che un altro giocatore possa fare meglio di lui".