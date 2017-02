L'ex difensore della Fiorentina Per Kroldrup in visita oggi alla sua ex squadra parla così a Radio Bruno Toscana: 'Sono venuto a trovare un po’ di amici a Firenze, mi fa sempre piacere tornare. La Fiorentina? Ho visto la partita con la Roma, purtroppo è andata così; dalla Danimarca purtroppo non è così facile seguire la squadra gigliata. Ho visto la partita contro la Juventus che era andata molto bene invece. Sousa? Mi piace il suo stile di gioco, con il possesso palla, però non ho seguito troppo la squadra viola quest’anno. Sabato tra viola e Udinese la mia partita? Sono le mie due ex squadre, sono stato benissimo sia a Udine che a Firenze per cui è sempre una sfida particolare. Il mio futuro? Non so se farò l’allenatore, per il momento faccio quello che non ho potuto fare fino ad ora, mi sto godendo la vita e girando il mondo. Poi mi piacerebbe lavorare con i giovani in Danimarca'.