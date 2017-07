Quindici anni a Firenze, un legame importante con la famiglia viola e i giocatori che si sono succeduti stagione dopo stagione. L'ex medico della Fiorentina Paolo Manetti, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ha rilasciato un'intervista a ViolaNews.com in cui ha raccontato vari aneddoti della sua esperienza con la società gigliata: "Giuseppe Rossi? Mi aspetto che migliori ancora, dopo Livorno non è più tornato ai suoi livelli e sicuramente può tornare quello di prima. E’ giovane e glielo auguro sinceramente. Mario Gomez? Quando le annate devono essere sfortunate… a Mario sono andate male tutte. E’ rarissimo che dopo una lesione del collaterale guarito, si infortuni anche l’altro ginocchio. Forse un atleta robusto come lui ha risentito degli allenamenti diversi sulla forza. Per me ha pagato dazio per questo cambiamento anche perché poi era in un momento particolare della sua vita e psicologicamente non l’ha aiutato anche questo. Comunque quando cambi tipo di preparazione aumenta sempre il rischio di infortuni, ma lui è stato veramente sfortunato La delusione più grande? La finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. Giocammo male all’inizio perché i ragazzi pensavano a guardare lo schermo mentre il Napoli era molto più concentrato. E poi Neto aveva una frattura causatagli il giorno prima da Cuadrado; lo avevamo preparato per l’orario giusto e sfasarlo di un’ora non fu il massimo… Doveva essere una festa dello sport e invece non fu così. Ricordo più bello? La promozione con una rocambolesca vittoria e le notti passate a convincere Fantini che poteva giocare centravanti al posto di Riganò che era indisponibile. Sousa? Il gruppo è sempre stato unito con una situazione interna sempre molto positiva, questo ve lo posso garantire"