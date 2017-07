Il giocatore dell'Heerenveen Sam Larsson, da giorni accostato alla Fiorentina, ha parlato del suo futuro ad Aftonbladet: "Il club mi ha promesso che stanno valutando le proposte dei club interessati a me. La Serie A è un buon campionato, sarebbe una grande sfida per me. E un passo in avanti nella mia carriera. Credo che questo sia il momento giusto per fare il passo successivo. In precedenza hanno voluto mantenere gran parte della squadra, e ho rispettato questa scelta. Ma penso che sia l’ora di trasferirmi".