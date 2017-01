L'affare Zarate-Watford si farà, ma nonostante le visite mediche già svolte in gran segreto, per l'ufficialità dell'acquisto dell'attaccante argentino della Fiorentina serviranno altre 48 ore. Il motivo è legato al permesso di lavoro necessario per tutti gli extracomunitari che approdano in Inghilterra.