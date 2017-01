E' caccia ai gol sudamericani per la Fiorentina. Jonathan Calleri, argentino attualmente in forza al West Ham, è ora il candidato numero uno a prendere il posto di Nikola Kalinic, qualora l'attaccante croato decidesse di partire per la Cina. Corvino sta pensando ad un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a favore dei viola.



Parallelamente il direttore dell'area tecnica gigliata ha messo nel mirino anche il classe '99, Joaquin Ardaiz, centravanti uruguaiano di proprietà del Danubio. Un acquisto per l'immediato e uno per il futuro, questo il piano che la Fiorentina avrebbe in mente per il proprio reparto offensivo.