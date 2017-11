"La crisi dei senatori", così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza il momento della Fiorentina. E per questo motivo Stefano Pioli starebbe pensando di inserire gradualmente i vari giovani a sua disposizione. Da Ianis Hagi a Rafik Zekhnini e Simone Lo Faso: i ragazzi del futuro potrebbero presto trovare spazio in prima squadra per mettersi in luce. Fra loro anche Nikola Milenkovic, visto che Davide Astori sta vivendo un momento difficile. E chissà che l’allenatore non possa attingere anche dalla Primavera con Riccardo Sottil, Gabriele Gori e Josip Maganjic in rampa di lancio.