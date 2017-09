Il nome scontato ma che forse non ti aspetti è quello di Federico Chiesa, convocato da Luigi Di Biagio nell'Under-21 per le amichevoli contro Ungheria e Marocco: la selezione giovanile è il suo habitat, nei giorni scorsi si era però parlato della possibilità che Gian Piero Ventura potesse convocarlo con i 'grandi'. Vedremo. Sono tanti i giovani della Fiorentina alle prese con la chiamata del proprio commissario tecnico dell'Under-21: il progetto di linea verde prosegue sfruttando profili come Bartolomej Dragowski e Ianis Hagi, convocati rispettivamente da Polonia e Romania nonostante un ruolo marginale in maglia viola. Spazio in Nazionale anche per Rafik Zekhnini nella sua Norvegia e Nikola Milenkovic con la Serbia. Tutti questi giocatori, a parte Chiesa, devono ancora fare il loro esordio stagionale. Puntare sui giovani nel futuro, però, significa anche lanciarli nel presente. E Stefano Pioli, a tempo debito, farà anche questo.