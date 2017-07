Fiorentina-Juventus è già iniziata. Anche nel calcio femminile. Le ragazze viola sono campionesse d'Italia in carica, mentre i bianconeri, dopo aver acquistato il titolo sportivo del Cuneo, si presenteranno per la prima volta ai nastri di partenza in questa stagione. La Juventus ha già provato a corteggiare alcune giocatrici gigliate, ricevendo un secco "no". Si è virato quindi su alcune calciatrici del Brescia, seconda classificata nello campionato: manca solamente l'ufficialità per il passaggio delle ragazze, che pur di vestire bianconero hanno rinunciato alla Champions League. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino.