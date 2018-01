In prestito o - ancora meglio - a titolo definitivo. La Fiorentina lavora sugli esuberi, poiché senza una loro partenza, nei singoli ruoli non potrà sbloccarsi il mercato in entrata. Sulla destra, Bruno Gaspar non è certo del sul posto: in caso di offerta, i viola ci penserebbero. Più impostato, invece, il discorso legato a Maximiliano Olivera: il giocatore piace in particolar modo al Cagliari e, con ogni probabilità, lascerà Firenze, con la volontà dell’uruguaiano di restare in Italia. A centrocampo, le seconde linee Sebastian Cristoforo e Carlos Sanchez hanno la valigia pronta: il primo interessa a Lazio e Benevento, magari nell’ambito dell’operazione-Cataldi, mentre il secondo piace in Spagna, soprattutto al Deportivo La Coruña. Tutto fermo in attacco: ma Khouma Babacar rimarrà in dubbio fino all’ultimo giorno.